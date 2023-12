Ulykken skjedde i byen Chingola, rundt 400 kilometer fra hovedstaden Lusaka, i provinsen Copperbelt.

– La meg informere nasjonen om at det pågår en tragedie i Chingola, der mange mennesker er rammet av en kollaps i et dagbrudd. Mer enn 30 personer sitter fast i massene, og vi kjemper for å få dem fri, sa minister Jack Mwiimbu i et møte i nasjonalforsamlingen.

Redningsmannskaper er på stedet. Det er også landets gruveminister Paul Kabuswe. Han sier ingen er funnet ennå, og at det ikke er klart hvor mange som er fanget under massene som har kollapset.

Landet i det sørlige Afrika er en av verdens ti største kobberprodusenter. Det utvinnes også kobolt i Chingola.

Byen huser ett av verdens største dagbrudd, med flere arbeidsområder som strekker seg utover en avstand på over ti kilometer. Området preges av enorme hauger med stein og jord som er gravd ut fra gruvene.