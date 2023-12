Han omtaler situasjonen også som en fiasko på menneskehetens vegne. Mangel på nødhjelp har forverret situasjonen, forteller han.

– Det fører til sult blant Gazas befolkning, og det forverrer en allerede prekær humanitær situasjon, sier han.

Ifølge Egeland er 1,9 millioner av Gazas innbyggere på flukt, og nær to av tre hjem har fått skader eller er lagt i grus.

Han legger også til at de ansvarlige for «drepingen, torturen og grusomhetene» begått mot Israel 7. oktober må stilles til ansvar. Han sier også at alle gisler må løslates umiddelbart.