Påbudet tirsdag kommer fra det danske datatilsynet, som har vurdert bruk av programvare fra Google i landets skoler.

Nærmere bestemt dreier saken seg om Chromebook-PC-er og Google Workspace-programmer.

Datatilsynet ble oppmerksom på saken da en far i 2019 klaget over at man kunne se sønnens navn og skole på Youtube. Opplysningene hadde havnet der fordi en av sønnens venner hadde lånt hans Chromebook og skrevet en beskjed på Youtube.

Nå må skoler i 53 kommuner ta grep. Dagens praksis strider med loven, ifølge datatilsynet. Kommunene må sørge for at deling av elevdata med Google skjer i tråd med lover og regler.

Senest 1. mars må kommunene melde tilbake hvordan de vil sørge for at reglene overholdes.