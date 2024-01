Statsadvokat Fani Willis i Fulton County tok i fjor ut tiltale mot Trump og 18 andre personer for forsøk på å manipulere valgresultatet og dermed underkjenne valget av Joe Biden i november 2020.

Nå anklages Willis for å ha hatt et romantisk forhold til aktoratets leder, som hun selv ansatte, samt for misbruk av offentlige midler. Anklagene er fremmet av en av Trumps medtiltalte i saken, tidligere valgkampmedarbeider Michael Roman, som forsøker å få tiltalen frafalt.

Han hevder Willis og aktoren Nathan Wade har innledet et upassende og hemmelig personlig forhold, viser en rettslig begjæring fra Romans forsvarer 8. januar. Her hevdes det at dette har skapt en interessekonflikt og at Willis på bekostning av skattebetalerne har tjent godt på straffeforfølgelsen av Trump og hans medtiltalte.

Må også svare skriftlig

Dokumenter som ble levert inn torsdag, viser at dommeren i saken, Scott McAfee, har planlagt et rettsmøte om anklagene 15. februar. Her hevdes det også at Wade ifølge ikke navngitte kilder har fått betalt rundt 1 million dollar for sitt arbeid med saken.

Willis har hittil avvist å kommentere anklagene direkte, men i en tale i en kirke i Atlanta søndag, forsvarte hun ansettelsen av Wade.

McAfees beslutning vil tilsynelatende tvinge henne til å gjøre det i et TV-sendt rettsmøte, skriver Washington Post , som var først ute med å rapportere om det forestående rettsmøtet. Statsadvokaten har ifølge avisa fått frist til 2. februar med å gi et skriftlige svar på anklagene.

Kan gi forsinkelser

Willis' talsperson har tidligere sagt at statsadvokatens kontor vil svare på anklagene gjennom rettsdokumenter.

Roman krever at Willis og Wade blir tatt av saken. Dersom det skjer, vil det ikke nødvendigvis føre til at hele saken mot Trump og hans medtiltalte frafalles. Men det kan føre til ytterligere forsinkelser av rettssaken, som Wallis ønsker starte 5. august – få måneder før presidentvalget.

Trumps advokater har selv forsøkt å få de fire straffesakene han er anklaget i utsatt.

Fire medtiltalte, inkludert tre advokater som jobbet for Trump eller hans kampanje i 2020, har så langt erkjent straffskyld for mindre anklager.

Trump og de gjenværende tiltalte har nektet straffskyld.