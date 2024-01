Maria Corina Machado er utestengt fra å inneha offentlig verv i 15 år, et forbud høyesterett opprettholdt fredag. Opposisjonslederen anklages for korrupsjon og for å ha støttet opp om sanksjoner mot Venezuela.

Den regimetro domstolen bekreftet også utestengelsen av Henrique Capriles, en mulig alternativ opposisjonskandidat. Det er ventet at president Nicolás Maduro vil stille til valg for en tredje periode, men han har ikke bekreftet dette ennå.

Lederen for en delegasjon som har vært i dialog med myndighetene sa på en pressekonferanse at prosessen mot Machado har vært uryddig og full av regelbrudd, og at hun er fratatt retten til å forsvare seg. Machado fikk overveldende støtte i et nominasjonsvalg i oktober.

Utestengelsen skjer etter at regjeringen og opposisjonen i fjor ble enige om at det skulle holdes frie valg i landet i år, med internasjonale observatører til stede.

Avtalen, som ble inngått på Barbados, førte også til lettelser i USAs sanksjoner mot Venezuela. Lørdag advarte USA om at de kan stramme inn sanksjonene igjen etter den siste høyesterettsavgjørelsen.