På agendaen på onsdagens møte sto tiltak på grensa mot Mexico og ny støtte til Ukraina.

Republikaneren Johnson sier imidlertid at partiet fortsatt står fast på at hovedprioriteten er nye tiltak for å sikre grensa.

Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, sier etter det samme møtet at det var enighet om flere ting mellom partene, og at Biden har gått med på å ta grep når det gjelder grensa.

USA, Ukrainas største støttespiller i krigen mot Russland, har ikke kommet med noen ny militær bistand siden september.