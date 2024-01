– Vi har ikke sett noe som tyder på at det var mange mennesker på flyet – verken ukrainske borgere eller andre, sier Dmytro Lubinets i et intervju med ukrainsk fjernsyn torsdag.

I likhet med president Volodymyr Zelenskyj tar han til orde for en internasjonal gransking av hendelsen.

Russland hevder at det var 65 ukrainske krigsfanger om bord på det militære transportflyet og at det ble skutt ned av ukrainske styrker over den russiske grenseregionen Belgorod. Ukraina har ikke formelt bekreftet eller avkreftet dette.

Lubinets understreker også at Russland har det fulle og hele ansvaret for krigsfangenes liv og helse, i henhold til Genèvekonvensjonene.