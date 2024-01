– På grunn av min egen erfaring tror jeg fullt og helt at krig ikke skaper løsninger, bare mer krig, mer hat, mer lidelse og mer ødeleggelse. Så la oss velge fred og løse dette politisk, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus i et følelsesladd innlegg til WHOs styre torsdag. Han advarte samtidig om at flere kommer til å dø av sykdom og sult i Gaza.

– Legger du sammen alt dette, tror jeg ikke det er lett å forstå hvor helvetesaktig situasjonen er.

Oppvekst i krig

Den 58 år gamle WHO-direktøren kommer fra Eritrea og opplevde krig i barndommen. Hans egne barn søkte tilflukt i bunkere under grensekrigen mellom Etiopia og Eritrea i 1998–2000.

Følelsene tok overhånd da han beskrev forholdene på den utbombede Gazastripen. Over 25.000 mennesker er drept så langt i krigen.

– Jeg tror dere alle har snakket om tostatsløsningen og lignende, og at dere håper denne krigen vil ta slutt og at det blir bevegelse mot en reell løsning, sa han før han brøt sammen og sa at det ikke finnes ord for å beskrive situasjonen.

Krass israelsk kritikk

Israels FN-ambassadør i Genève sier kommentarene til Tedros er et tegn på «fullstendig sviktende lederskap».

– Generaldirektørens uttalelse viser alt som har vært galt med WHO siden 7. oktober. Han nevner ikke gislene, voldtektene, drapene på israelere eller militariseringen av sykehus og Hamas' forkastelige bruk av menneskelige skjold, sier Meirav Eilon Shahar i en uttalelse sendt til nyhetsbyrået Reuters.

Shahar har også anklaget WHO for å ha stilt seg på Hamas side ved å ignorere Hamas' militære aktiviteter på sykehus i Gaza.