Sunak sto overfor et åpent opprør i eget parti i Parlamentet tirsdag. De konservative ligger langt etter opposisjonspartiet Labour på meningsmålingene, og Sunak har gjort Rwanda-planen til en sentral del av politikken foran valgkampen senere i år.

Den kontroversiell og kostbare planen er imidlertid ikke helt enkel å få i havn. For å få sitt eget parti med seg, må han forene den liberale fløyen i partiet med den harde høyrefløyen. De moderate er bekymret for at politikken er for ekstrem, mens mange på høyrefløyen mener tiltakene ikke går langt nok for å avskrekke asylsøkere.

Tirsdag ble det klart at nestformennene Lee Anderson og Brendan Clarke-Smith sluttet seg til dem som foreslo en enda strengere pakke enn den som Sunak forsøke å få gjennom. Etter å ha støttet et forslag om endringer i Sunaks plan, trakk de seg fra sine posisjoner i partiet.

Avstemningene om mulige tillegg og endringer i lovforslaget skal etter planen fortsette onsdag. Det kan også bli en ny avstemning om hele lovforslaget.