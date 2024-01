Ulykken skjedde fredag da et jordskred rammet gruva.

– Det begynte med en kraftig lyd. Så begynte bakken å riste, forteller Oumar Sidibe, som jobber for en organisasjon for gruvearbeiderne. Han sier det var over 200 arbeidere i eller ved gruva da ulykken inntraff, og at 73 er funnet døde.

Mali er et av Afrikas fattigste land. Det er også en av kontinentets største gullprodusenter, men mange av gruvene drives ulovlig. Sikkerheten er elendig, og gruvedriften fører ofte til jordskred med dødelig utgang.

Myndighetene har flere ganger lovet å ta grep mot de ulovlige gruvene, men samtidig er næringen viktig for landets økonomi og står for mellom 75 og 80 prosent av Malis eksport.