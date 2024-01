– Vi skal knuse forretningsmodellen deres, sier Belgias nye justisminister Paul Van Tigchelt.

Sammen med EU-kommisjonen lanserer Belgia, som for tiden har formannskapet i EU, onsdag med brask og bram en ny havneallianse i Antwerpen.

Kokainrekord

I Belgias største havneby ble det i fjor satt ny rekord med beslag av over 116 tonn kokain. Bare i oktober ble det tatt 40 tonn.

– Det er en enorm utfordring for landet vårt, sier Tigchelt ifølge nyhetsbyrået TT.

Stoffet blandes ut og blir til 100 tonn på gata. Med en verdi på 50 euro grammet tjener narkokartellene enorme summer.

Derfor er det heller ikke ufarlig å prøve å prøve å ta knekken på kartellene. Blant annet har Belgias tidigere justisminister Vincent Van Quickenborne tidvis måttet leve under politibeskyttelse.

Mehl til stede

Noe av narkotikaen finner også veien til Norge. I 2022 ble det for eksempel funnet over to tonn kokain i banankasser hos Bama. Derfor er også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til stede på lanseringen.

Det er også EUs innenrikskommissær Ylva Johanson, Belgias innenriksminister Annelies Verlinden, havnedirektør i Antwerpen Jacques Hubert Vandermeiren, samt en rekke europeiske ministre.

Tanken bak havnealliansen er at man skal øke samarbeidet mellom havnene i Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Le Havre og andre europeiske havner som er blitt innfallsporter for narkotika som kommer sjøveien fra Latin-Amerika og Afrika.

Nå skal sårbarheter og hull i systemene avdekkes. Tollmyndighetene skal styrkes, og kontrollene skal bli mer treffsikre, heter det i en pressemelding fra det belgiske formannskapet.

Bister realisme

Blant annet skal droner, kameraer og ulike sensorer tas i bruk.

Etterforskningen av storsmuglere skal koordineres og intensiveres, og det skal opprettes et offentlig-privat partnerskap som skal utvikle og gjennomføre konkrete tiltak mot kriminell infiltrasjon i havnene.

Havnesjefen i Antwerpen ser likevel på muligheten til å bekjempe smuglerne med bister realisme.

– Så lenge etterspørselen finnes, så er dette en kamp vi aldri vil vinne, sier Vandermeiren ifølge TT.