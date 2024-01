– Hele Gazas befolkning opplever ødeleggelser i et omfang og tempo uten sidestykke i nyere historie. Ingenting kan rettferdiggjøre kollektiv avstraffelse av det palestinske folket, sa Guterres i et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag.

– Den klare og gjentatte avvisningen av en tostatsløsning fra øverste hold i Israels regjering er uakseptabel, sa FN-sjefen.

Han fortalte videre at den humanitære situasjonen i den krigsherjede enklaven er forferdelig og at «azas befolkning risikerer ikke bare å bli drept eller såret i det uopphørlige bombardementet, de står også overfor en økende fare for å få smittsomme sykdommer som hepatitt A, dysenteri og kolera.

Guterres gjentok nok en gang sin oppfordring til en umiddelbar humanitær våpenhvile.