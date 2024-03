Det er en jury i delstaten New Mexico som har kommet fram til slutningen i saken mot våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed.

Hun risikerer 18 måneders fengsel. Forsvareren, advokat Jason Bowles, opplyser at avgjørelsen vil ankes.

– Min mening er at bevisene ikke var tilstrekkelige, og det var mye spekulasjon, sier han.

Baldwin for retten til sommeren

Det var skuespiller og produsent Alec Baldwin som avfyrte det skjebnesvangre skuddet. Også regissør Joel Souza ble skadd i hendelsen.

Baldwin har erklært seg ikke skyldig og sier han ikke trykket på avtrekkeren. Baldwin er også tiltalt for uaktsomt drap, og rettssaken mot ham starter 10. juli. Den er beregnet å vare i ni dager.

Gutierrez-Reed var også tiltalt for å ha tuklet med bevis, basert på beskyldninger om at hun ga en liten pose med mulig narkotika videre til en annen person på filmsettet for å unngå at den skulle bli oppdaget. Hun ble frikjent på dette punktet.

Satt i varetekt

Rett etter at kjennelsen var avsagt, ble Gutierrez-Reed satt i varetekt.

Ifølge aktoratet tok den våpenansvarlige uten å vite det med seg ekte ammunisjon til innspillingen av westernfilmen «Rust» på en ranch i utkanten av Santa Fe. Aktor Kari Morrissey beskrev en «konstant, endeløs sikkerhetssvikt» på filmsettet.