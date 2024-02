– Selv etter nærmere fem måneder med brutale krigshandlinger, har Gaza fortsatt evnen til å sjokkere oss, sier Martin Griffiths på X torsdag.

– Jeg er forskrekket over meldingene at flere hundre mennesker er drept og såret under leveranser av hjelpeforsyninger vest for Gaza by i dag.

Helsemyndighetene i Gaza sier israelske styrker drepte minst 104 palestinere da de åpnet ild mot palestinere som ventet på nødhjelp grytidlig torsdag morgen.

Israel erkjenner at deres styrker åpnet ild, men bestrider hendelsesforløpet og dødstallet. Ifølge Israel ble lastebilene med nødhjelp først omringet av flere hundre mennesker, og mange ble angivelig påkjørt eller trampet på i kaoset.