– Valgets sjel gikk tapt, konstaterer den reformvennlige avisa Ham Mihan etter det første valget i Iran siden masseprotestene i kjølvannet av Mahsa Aminis død i september 2022.

22-åringen døde etter at hun ble pågrepet for angivelig å ha trosset regimets strenge kleskode for kvinner.

Tellingen pågikk søndag fortsatt etter fredagens valg på ny nasjonalforsamling og ekspertforsamling. Sistnevnte rådgir Irans øverste leder og velger hans etterfølger når han dør.

Lavere oppmøte enn i pandemien

Det statlige nyhetsbyrået IRNA anslår at valgdeltakelsen endte på rundt 41 prosent blant de 61 millioner stemmeberettigede. Det er lavere enn under forrige parlamentsvalg, som ble holdt under koronapandemien i 2020.

Årets valg ble avholdt mens mange iranere lider under en dyp økonomisk krise som er forsterket av internasjonale sanksjoner.

– Det neste parlamentet vil være i hendene på radikale konservative som utnyttet mulighetene skapt av lav deltakelse, skriver den reformvennlige avisa Shargh.

Blanke stemmer

En annen reformvennlig avis, Etemad, melder at valgdeltakelsen var lavere i Irans store byer, og at det var et betydelig antall som stemte blankt.

I hovedstaden Teheran var valgdeltakelsen bare på 25 prosent, ifølge iranske medier. De melder at ultrakonservative kandidater fikk hele 12 av de 30 parlamentssetene fra hovedstaden.

Den lave valgdeltakelsen kan få politiske følger for Irans system, ifølge Ham Mihan. Den regjeringsvennlige avisa Iran Daily sier myndighetene bør betrakte det lave oppmøtet som et skremmeskudd.

– De må forsterke innsatsen for å styrke sin velgerbase, skriver avisa.

Mange utestengt

Konservative og ultrakonservative aktører kommer til å ende opp som valgets største vinner, konstaterer den politiske analytikeren Mohammed Mohajeri.

Også i år måtte potensielle kandidater gjennom en godkjennelsesprosess som førte til at mange ble utestengt. Likevel stilte et rekordhøyt antall kandidater – 15.200 – til valg på de 290 plassene i nasjonalforsamlingen. Blant dem var 1700 kvinner.

Ved å tillate så mange å stille, ønsket myndighetene å legge til rette for «lokal konkurranse og øke deltakelsen», ifølge journalist Maziar Khoshravi.

Reformvennlig boikott

144 kandidater stilte til valg på de 88 medlemmene av ny ekspertforsamling, som er forbeholdt skriftlærde sjiamuslimske prester. Tidligere president Hassan Rouhani ble utestengt fra å stille til gjenvalg i forsamlingen han har vært medlem av i 24 år.

Rouhani, som regnes som moderat, avla likevel stemme i valget fredag. Det gjorde ikke en annen tidligere president, reformvennlige Mohammed Khatami, opplyser den opposisjonelle partikoalisjonen som kaller seg Reformfronten.

Iran er «svært langt unna frie og konkurransedyktige valg», konstaterte Khatami på sine nettsider i februar.