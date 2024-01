Det var i forrige uke at Sør-Afrika anklaget Israel for å begå folkemord på palestinere i Gaza og ba FN-domstolen om å beordre stans i krigføringen. Sør-Afrika ba også om at begjæringen deres blir hastebehandlet i ICJ.

Onsdag opplyser domstolen at saken skal behandles torsdag og fredag neste uke.

Israel sier de vil møte i domstolen for å bestride anklagene.