I en tale i nasjonalforsamlingen i Nord-Korea mandag sa Kim at han har endelig konkludert med at gjenforening med Sør-Korea ikke lenger er noen mulighet. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA tirsdag.

Dermed gjentok han budskapet han kom med for noen uker siden da han sa at fortsatte forsøk på forsoning med Sør-Korea er en feiltakelse.

Tre organisasjoner som arbeider med gjenforeningsspørsmål og turisme på tvers av grensen mellom de to landene, skal stenges, og Kim sa i mandagens tale at grunnloven må endres for å endre status i landets Sør-Korea-politikk. Han sa at Nord-Korea ikke ønsker noen krig.

– Vi ønsker ikke krig, men vi har heller ingen intensjoner om å unngå krig, sa Kim.

Han anklaget Sør-Korea for å ville ødelegge regimet hans, og for å ville gjenforene de to landene ved å absorbere Nord-Korea.