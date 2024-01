Justisminister Gustavo Villatoro sier det ble begått 154 drap i landet i fjor, en nedgang fra 495 året før. Med rundt 6,6 millioner innbyggere har El Salvador nå en drapsrate på 2,4 per 100.000 innbyggere.

I Nord-, Mellom- og Sør-Amerika er det bare Canada som ligger lavere, sier Villatoro. Han gir president Nayib Bukeles innsats mot kriminelle gjenger mye av æren for nedgangen, som har vedvart over flere år.

I 2021 og 2020 var det over 1000 drap i landet, og i 2019 ble over 2000 mennesker drept, viser offisiell statistikk.

Etter mange år med vold, utpressing og narkotikahandel er befolkningen stort sett positive til at Bukele slår hardt ned på gjengene. Menneskerettsorganisasjoner sier imidlertid at innsatsen inkluderer overgrep som tortur, dødsfall i varetekt og vilkårlige arrestasjoner. Rettighetsgrupper har rapportert om 190 dødsfall og over 5000 krenkelser i forbindelse med innsatsen mot gjengene.

Unntakstilstanden som ble innført i 2022 gir politiet rett til å pågripe og fengsle mistenkte gjengmedlemmer, uten at de har krav på en forsvarer eller på å fremstilles for en domstol før de varetektsfengsles. Siden politiet fikk disse fullmaktene, er nærmere 75.000 mistenkte gjengmedlemmer pågrepet. 7000 er løslatt, ifølge offisielle tall.