De to demokratiske amerikanske senatorene Chris Van Hollen og Jeff Merkley har besøkt den egyptiske siden av Rafah-overgangen til Gazastripen.

– Det som slo meg i går, var de mange kilometerne med lastebiler. Vi kunne ikke telle dem, men det var hundrevis, sa Merkley da han hadde en pressekonferanse sammen med Van Hollen i Kairo.

De forteller også om et lager fullt av varer som er blitt nektet adgang til det palestinske området – alt fra utstyr til testing av vann til utstyr til bruk ved fødsler.

De to senatorene sa også at systemet som skal hindre israelske angrep mot hjelpesendinger inne på Gazastripen, er «fullstendig ødelagt».

USA har presset Israel for å få opp tempoet i hjelpesendingene til det palestinske området. For tre uker siden åpnet Israel grenseovergangen Kerem Shalom for forsendelser. Til tross for det har ikke tallet på lastebiler med nødhjelp som kommer inn på Gazastripen, steget i særlig grad.

Denne uken kom det i snitt rundt 120 lastebiler over de to grenseovergangene daglig, langt under de 500 som var vanlig før krigen – og langt unna det hjelpeorganisasjoner sier er nødvendig.