Det offisielle tallet på personer som kom til sørøstkysten av England er 29.437. Det er en nedgang på over en tredel fra året før, men fortsatt det nest høyeste siden britene begynte å offentliggjøre denne statistikken i 2018.

De mange migrantene som legger ut på den farlige ferden over et av verdens mest trafikkerte farvann, er blitt en politisk hodepine for statsminister Rishi Sunak. Han lovte i fjor «å stanse båtene».

Statsministeren sa forrige måned at det ikke er noen fast dato for når dette skal skje. Men dersom de konservative velgerne ikke er fornøyd med at mange fortsatt kommer sjøveien til landet, kan det koste Sunak og partiet hans dyrt i valget senere i år.