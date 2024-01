– Dere la sikkert merke til at det bokstavelig talt neste dag ble utført slike angrep, sa den russiske presidenten da han mandag møtte skadde russiske soldater på et militærsykehus i Moskva.

Han referer til gjengjeldelsesangrepene Russland utførte mot Ukraina en dag etter at 24 mennesker ble drept i den russiske grensebyen Belgorod i forrige uke.

– Vi gjennomfører flere angrep i dag, og det vil vi gjøre i morgen også, la han.

Putin anklaget også Ukraina for å ha begått en terrorhandling i Belgorod, men lot være å nevne at angrepet ble innledet etter at Russland utførte et av de verste angrepene mot Ukraina siden starten av krigen.

Ifølge ukrainske myndigheter ble over 45 mennesker drept forrige fredag, blant annet fordi boligområder ble rammet av angrep flere steder.