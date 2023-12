Mange mennesker er i tillegg såret i israelske luftangrep mot sivile, ifølge departementet.

Israels militære styrker (IDF) varslet fredag at kampene på Gazastripen var gjenopptatt etter å ha anklaget Hamas for å ha brutt våpenhvilen. Fredag ettermiddag sier IDF at de har truffet over 200 mål på Gazastripen siden våpenhvilen utløp.

Det pågår fortsatt samtaler mellom Hamas og Israel om en forlengelse av våpenhvilen, som varte i sju dager.

Over 15.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept siden krigsutbruddet 7. oktober, og 70 prosent av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere er ifølge FN drevet på flukt.