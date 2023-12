To av de seks tiltalte møtte ikke i retten mandag. Advokaten til en av dem sa at hans klient er lagt inn på psykiatrisk sykehus, mens den andre har stukket av fra en annen dom han har fått.

Mennene er tiltalt for vold mot motdemonstranter i forbindelse med en demonstrasjon som var arrangert av det høyreradikale partiet AfD og anti-innvandringsorganisasjonen Pegida.

Venstreorienterte motdemonstranter og innvandrere ble omringet og banket opp av rundt 30 høyreekstremister som ropte slagord som «Adolf Hitler er vår Führer».

Ofrene for volden er sterkt kritiske til at rettsprosessen har tatt så lang tid. De beskylder det offentlige for å ha latt dem i stikken mens de lar nynazistiske grupperinger vokse.