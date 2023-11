Utenriksminister Eli Cohen skriver på X at den spanske statsministeren nok en gang har kommet med hårreisende uttalelser, og at ambassadøren er kalt hjem for konsultasjoner.

Sánchez sa i et intervju torsdag at han hadde alvorlig tvil om lovligheten av de israelske angrepene mot Gaza. Helt siden Hamas-angrepet 7. oktober har den spanske statsministeren uttalt seg kritisk om den israelske offensiven, og forholdet mellom de to landene er blitt gradvis verre.

Sánchez sa at verden må fortelle israelerne at de må følge det internasjonale humanitære regelverket, og at de bildene som nå vises på fjernsyn og i sosiale medier, gjør at han har fått alvorlig tvil om hvorvidt det skjer.

Israel har også hjemkalt sine ambassadører til Tyrkia og Sør-Afrika med samme begrunnelse.