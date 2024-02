Bilder fra stedet viser at hele blokkens fasade er overtent, og store mengder røyk velter opp etter at brannen spredte seg fra en av de nederste etasjene. Nødetatene skriver på X/Twitter at brannen ser ut til å ha startet i fjerde etasje.

Bygningen ligger i bydelen Campanar, og nødetatene er til stede med store mannskaper. De første meldingen om brannen kom litt etter klokken 17.30, mens det fortsatt var dagslys i byen.

Avisen El Pais skriver at det bare tok en halvtime før brannen hadde spredd seg til hele bygningen. Ifølge lokale medier sitter flere av beboerne fast på balkonger. Noen flytter seg også mellom leilighetene for å forsøke å komme unna brannen.

– Du kan høre smell og skrik, sier en nabo på stedet.

Barn og brannfolk skadd

Kilder i politiet sier ett barn har fått brannskader, skriver nettavisen Las Provincias. I tillegg er minst seks brannmenn skadd, men ellers er skjebnen til beboerne i blokken ukjent. El Pais skriver at det er satt opp et feltsykehus i nærheten for å ta seg av skadde.

Flammene har også spredd seg til et nabobygg som henger sammen med blokken som brenner, skriver lokalavisen Valencia Plaza , som beskriver bygningene som nybygg. Ifølge avisen er det 138 leiligheter i høyblokken.

Politiet har sperret av et stort område, og nødetatene ber folk holde seg unna av hensyn til egen sikkerhet og for å lette arbeidet for nødetatene.

Peker på bygningsmateriale

Årsaken til brannen er ikke kjent. Men bygningsingeniør David Higuera sier til El Pais at alt tyder på at det er bygningsmaterialer i fasaden som er årsaken til at brannen har spredd seg så raskt.

– Dette er aluminiumsplater med et svært brennbart syntetisk isolasjonsmateriale. Disse skummaterialene har veldig gode egenskaper mot varme og kulde, men er veldig brennbare, sier Higuera.