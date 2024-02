Den russiske nasjonalforsamlingen ønsker å heve aldersgrensen fra 51 år til henholdsvis 65 år for kontraktsansatte og 70 år for offiserer. Det innebærer at den nye pensjonsalderen kommer til å overstige forventet levealder for russiske menn, som var på 64,2 år i 2021, ifølge World Data.

I realiteten blir kontraktene til militærpersonell en livstidskontrakt, skriver britisk etterretning.

– Selv om dette tiltaket trolig vil dempe behovet for ytterligere mobilisering, vil det å øke antall militærpersonell over 51 år høyst trolig ikke øke Russlands kampeffektivitet, skriver de.

Den nye pensjonsalderen vil gjelde for alle som er rekruttert før juni 2023, såfremt det blir vedtatt.