Lokale kilder sier at israelske styrker bombet flere områder i Gaza, at stridsvogner rullet inn i Beit Lahiya, og at soldater og væpnede palestinere vekslet ild i Zeitoun-sektoren i Gaza by og i harde kamper i Khan Younis.

Minst 86 palestinere er drept i Gaza siden lørdag, og det totale dødstallet er kommet opp i 29.692, mens 69.879 palestinere er såret siden krigen startet i oktober i fjor. To israelske soldater er også drept i kamper i helgen.

Israels militære IDF sier de har drept «et stort antall terrorister og tatt våpen, og pågrepet terrorister som forsøke å flykte ved å gjemme seg blant sivile».

På flukt fra sult

Hundrevis av mennesker la på søndag på flukt fra Nord-Gaza igjen søndag med det lille de kunne bære med seg. Desperate mennesker har de siste dagene lett overalt etter mat ettersom kampene og plyndring hindrer nødhjelp i å komme fram.

– Jeg kom til fots fra Nord-Gaza. Det går ikke an å beskrive sulten som hersker der, sa 27 år gamle Samir Abd Rabbo som kom til Nuseirat-leiren midt på Gazastripen med sin ett år gamle datter.

Siden melk ikke var å få tak i, hadde han prøvd å holde liv i datteren med dyrefor som hun ikke kunne fordøye.

– Vårt eneste håp er Gud. Det er ingen andre som kan hjelpe oss, sa han.

Forhandlingene fortsetter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte søndag sammen krigskabinettet for å brifes av etterretningssjefer som har møtt forhandlere fra Qatar, Egypt og USA i Paris om en mulig våpenhvile.

Egyptiske sikkerhetskilder sier det blir nye møter denne uka i Doha, med meklere som pendler mellom Hamas og Israels utsendinger. Deretter blir det et oppfølgingsmøte i Kairo.

Under den første våpenhvilen i november ble halvparten av de rundt 253 gislene Hamas tok 7. oktober, løslatt, mens Israel løslot rundt 240 palestinske fanger og åpnet for noe mer nødhjelp inn i den krigsrammede enklaven.

Israelske medier som siterer anonyme tjenestemenn, sier at det er laget et rammeverk for løslatelse av en tredel av de gjenværende gislene mot hundrevis av palestinske fanger, under en seks uker lang våpenhvile som forhåpentlig starter før ramadan. Ingen av partene bekrefter meldingene.

Planlegger Rafah-offensiv

Hamas sier de fortsatt insisterer på at krigen må stanses og alle israelske styrker trekkes tilbake før det blir en avtale, mens Israel igjen gjorde det klart denne uka at de vil rykke inn i Rafah over en million palestinere har søkt tilflukt.

– Vi arbeider for å oppnå et nytt rammeverk for løslatelse av våre bortførte, så vel som elimineringen av Hamas-bataljonene i Rafah, sier Netanyahu på Facebook.

Netanyahu sier han skal sammenkalle regjeringen den kommende uka for å ferdigstille planene om en offensiv mot Rafah, «Inkludert evakueringen av befolkningen der».

Krisen forverres

Planene om en bakkeoffensiv mot Rafah har vakt stor bekymring og spørsmål om hvor 1,4 millioner palestinere skal gjøre av seg i den raserte enklaven. FN og andre organisasjoner har gjentatte ganger påpekt at ingen steder er trygge.

Egypt holder grensa stengt for å hindre masseflukt og gjør det klart at de ikke vil hjelpe Israel til å skyve palestinerne ut av Gaza, både fordi de ikke kan ta seg av hundretusener av flyktninger, og fordi palestinerne ikke skal tvinges ut av sitt eget land.

Men satellittbilder viser at de likevel har bygd en innhegning omgitt av høyre murer i tilfelle de må ta imot store antall flyktninger.

Imens blir den humanitære krisen stadig verre. Mange mennesker overlever på råtten mais, dyrefor, kjøttet fra slaktede hester og selv løv fra trærne. Lørdag opplyste helsedepartementet at en to måneder gammel gutt er død av sult i Gaza by.

I Israel vokser imidlertid presset på Netanyahu. Lørdag kveld demonstrerte flere tusen mennesker i Tel Aviv for å gå hardere til verks i Gaza, mens en liten rest av fredsbevegelsen demonstrerte med krav om at Netanyahu går av.