Lederen for justisdepartementet i Kerman-provinsen, Ebrahim Hamidi, sier til nyhetsbyrået Isna at skytteren åpnet ild mot sin far, bror og andre slektninger tidlig lørdag lokal tid.

Årsaken skal ha vært en intern familiekonflikt, og ifølge Isna skal mannen ha brukt et kalasjnikov automatgevær.

Det statlige nyhetsbyrået IRNA skriver at flere av ofrene er barn.

Den antatte gjerningsmannen ble senere drept i en skuddveksling med politiet.