South Carolina er hjemmebane for Nimarata Nikki Randhawa, som ble født i den lille byen Bamberg i delstaten for 52 år siden.

Det var også her hun fra fødselen av bare ble kalt Nikki, panjabi for «den lille», og det var i South Carolina hun i 1989 møtte mannen hun sju år senere skulle gifte seg med og ta etternavnet til, Michael Haley.

I 2004 ble Nikki Haley den første med indisk bakgrunn som sikret seg i plass i delstatsforsamlingen i South Carolina.

Sju år senere ble hun valgt til guvernør, en post hun hadde til 2017 da daværende president Donald Trump utnevnte henne til FN-ambassadør.

Nå er hun Trumps siste reelle utfordrer i kampen om å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i november.

Klar Trump-seier

Startskuddet for kampen gikk i Iowa, der Trump sikrer seg 51 prosent av stemmene og Haley kom på tredjeplass med drøyt 19 prosent, så vidt slått av Florida-guvernør Ron DeSantis.

En skuffet DeSantis valgte å kaste inn håndkleet, men Haley fortsatte kampen i New Jersey. Det endte også med tap for Trump, som fikk drøyt 54 prosent mot Haleys 43.

Selv framstilte Haley resultatet i New Hampshire nærmest som en seier, men to av de viktigste økonomiske støttespillerne hennes, LinkedIn-grunnleggeren Reid Hoffman og Andy Sabin, var ikke enige og mente at nok fikk være nok.

– Nå må hun avslutte. Hvorfor finansiere en du vet ikke har en sjanse, sa Sabin.

Ingen pengeproblemer

Foreløpig har ikke Haley pengeproblemer. Bare i januar strømmet det 120 millioner kroner inn i valgkampkassen hennes, og såkalte Super PACs som støtter henne, samlet ifølge nyhetsbyrået AP inn ytterligere 125 millioner kroner.

Super PACs er organisasjoner som driver valgkamp for og imot kandidater, uten å ha direkte koblinger til dem.

I Michigan, der det skal holdes nominasjonsvalg 27. februar, har Haley alt kjøpt annonseplass på TV for drøyt 5 millioner kroner, og i neste uke har hun planlagt besøk i åtte delstater.

– Jeg nekter å gi meg, sa Haley i en følelsesladd tale tidligere i uka.

Dystre målinger

Resultatet i South Carolina blir likevel sett på som avgjørende for Haley, og meningsmålingene er dystre sett med hennes øyne.

Trump gjorde det svært godt i delstaten i 2016 og vant i 44 av de 46 fylkene. Republikanernes nominasjonsvalg der ble avlyst fire år senere.

Et gjennomsnitt av de siste målingene viser at Trump nå har støtte fra 63,5 prosent av velgerne, mens Haley har 33,5 prosent oppslutning.

Trump får også støtte fra guvernør Henry McMaster og delstatens senator Tim Scott, og få levner Haley en reell sjanse.

– Jeg tror at i praksis er nominasjonskampen over, konstaterte Haleys partikollega, senator Lindsey Graham, alt for en måned siden.

Viktig pekepinn

I South Carolina skal Trump og Haley kjempe om 50 delegater til Republikanernes landsmøte i Milwaukee i juli, der 1215 delegater fra hele landet formelt skal utpeke partiets presidentkandidat.

Delstaten har dermed ikke noe avgjørende ord med i laget, men utfallet der gir trolig en viktig pekepinn på veien videre i nominasjonsprosessen.

Vinneren i South Carolina har siden 1980 endt opp som Republikanernes presidentkandidat. Unntaket var i 2012 da Newt Gingrich vant i delstaten, mens Mitt Romney ble partiets kandidat.

Kan velge fritt

Det er rundt 3,3 millioner registrerte velgere i South Carolina, der de ikke må registrere sin partitilhørighet. De kan derfor fritt velge hvilket av partienes nominasjonsvalg de deltar i, men kan vel å merke kun delta i ett.

Valgordningen åpner dermed for at demokrater som ikke deltok i sitt eget partis nominasjonsvalg 5. februar, der president Joe Biden fikk 96 prosent av stemmene, kan avgi stemme lørdag.

Bare 4 prosent av de registrerte velgerne avga stemme i Demokratenes nominasjonsvalg, og mange av partiets velgere kan derfor i teorien bidra til å gi Haley et løft.

Mange demokrater tror imidlertid at det vil være enklere for Biden å vinne over Trump enn Haley i november, og det er derfor høyst usikkert om de vil gi sin stemme til henne.

Aldrende og ustabil

Politiske kommentatorer tror Haley må gjøre det svært godt i hjemstaten for å kunne fortsette sin valgkamp.

Få tror rett nok at hun kan vinne over Trump, men dersom hun kommer i nærheten, vil hun neppe gi opp.

Enkelte republikanere oppmuntrer henne til å bite seg fast og ser på Trump som en aldrende og ustabil belastning for partiet, omgitt av skandaler og med trusselen om fengselsstraff hengende over hodet.

Haley har selv karakterisert 77 år gamle Trump og 81 år gamle Biden som «for gamle, for splittende og for upopulære» til å lede USA.

– Fuglehjerne

Trumps støttespillere mener derimot at Haley må trekke seg, og Trump selv er irritert over at hun ikke for lengst har gjort det.

Sist helg omtalte han Haley som «dum» og «fuglehjerne» i sosiale medier, og han har også latterliggjort henne tidligere.

Trump har også uriktig hevdet at Haley ikke kan bli president fordi de indiske foreldrene hennes ikke var blitt amerikanske statsborgere da hun ble født i 1972.

Haley slo tilbake og minnet Trump på at han selv er sønn av immigranter. Hun har også minnet ham på hvilke problemer han står midt opp i.

– Han kommer til å sitte i retten i hele mars, april, mai og juni. Hvordan i alle dager vinner man et valg så lenge disse rettssakene pågår og det stadig blir avsagt nye dommer, påpekte hun nylig.