Russlands forsvarsindustri sliter også med vestlige sanksjoner, som undergraver deres evne til å produsere og reparere våpensystemer, mener de samme kildene.

Uttalelsen kommer kort tid før toårsdagen for begynnelsen av krigen og på et tidspunkt der Russland har vunnet sin største seier siden mai i fjor gjennom erobringen av industribyen Avdijivka. Ammunisjonsmangel på ukrainsk side har også vært et hett tema de siste månedene.