Målingen gir det konservative regjeringspartiet 26 prosents oppslutning, mens Labour får 45 prosent. Når resultatet fordeles på de enkelte valgkretsene, ser det katastrofalt ut for toryene. Målingen fra Survation gir dem bare 98 representanter fra England og ingen fra Skottland eller Wales, skriver The Times.

En av dem som kan miste plassen sin, er statsminister Rishi Sunak. Han ligger bare 2,4 prosentpoeng foran nærmeste utfordrer i det som ut fra valgresultatet i 2019 burde være en sterk valgkrets for toryene.

Keir Starmer og Labour kan på sin side være på vei mot et valgskred og vil ifølge målingen få 468 plasser i Underhuset.

Det skotske nasjonalistpartiet får 41 mandater i den nye målingen, mens Liberaldemokratene og walisiske Plaid Cymru får henholdsvis 22 og 2 plasser.

Det er ikke satt noen dato for valget, men Sunak har sagt at planen er å holde det i løpet av andre halvår. Absolutt siste frist er 28. januar neste år.

Det er totalt 650 plasser i Underhuset, noe som betyr at det trengs 326 plasser for å ha flertall. I realiteten er tallet noe lavere fordi irske Sinn Féin boikotter det britiske Parlamentet og nekter å møte selv om de har vunnet mellom to og sju seter i samtlige valg siden 1997.

15.209 personer har deltatt i målingen, som er gjennomført mellom 8. og 22. mars.