Ukrainsk luftvern har også skutt ned to krysserraketter av typen Kh-59, skriver sjefen for landets luftforsvar Mykola Olesjtsjuk på meldingstjenesten Telegram.

Han skriver videre at 12 av dronene ble skutt ned over Mykolajiv og to over Odesa. Operasjonskommandoen i det sørlige Ukraina sier at en annen drone traff infrastruktur i Mykolajiv-regionen og startet en brann.

Det er så langt ikke meldt om at noen er skadd i angrepet.