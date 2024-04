Ifølge italiensk politi reiste mannen til Syria for å delta i krigen der for ti år siden. De mistenker mannen for fortsatt å være et aktivt medlem av bevegelsen, og det var utstedt en internasjonal arrestordre på ham.

Få detaljer er oppgitt om vedkommende, ut over at han er født i 1992 og har initialene S.I. Han skal ha vært på rømmen og ha brukt flere aliaser og oppgitt forskjellige nasjonaliteter. Han skal blant annet ha hevdet å ha vært både fra Usbekistan, Kirgisistan og Ukraina.

Mannen ble pågrepet på Fiumicino-flyplassen i Roma, der han var med et fly fra Eindhoven i Nederland mandag morgen.

Den ytterliggående islamistgruppa IS' afghanske fløy (ISKP) har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot konserthallen Crocus i Moskva i mars.