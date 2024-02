Myndigheter i Uttarakhand-delstaten nord i landet rev bygningene torsdag.

De hevder at de ble bygget uten tillatelse. og at det ikke var registrert som en muslimsk skole eller bønnested. Flere lokale anser det som en religiøs plass.

Ifølge politiet kastet muslimske demonstranter steiner på dem i uroen som fulgte, noe som ble besvart med tåregass.

En tjenesteperson i Haldwani, byen der volden brøt ut, sier at to ble drept i sammenstøtene, uten å komme med ytterligere detaljer. Myndighetene i Haldwani har stengt ned internettilgangen, stengt skoler, innført portforbud og et forbud mot større samlinger etter at volden brøt ut.

Det er gitt ordre om å skyte folk som bryter portforbudet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Amnesty fordømte i en rapport denne uka flere tilfeller av riving av muslimers boliger, forretninger og moskeer, som ifølge organisasjonen ofte skjer under påskudd om at de er ulovlig bygget og uten forvarsel.