Reformpakken omfatter alle deler av argentineres hverdag. Den har hundrevis av nye regler om blant annet privatisering, kultur, straffelov, skilsmisser og fotballklubber, og mange har vært sterkt kritiske.

Mileis parti opplyser at forslaget sendes tilbake til en lovgivende komité for vurdering. Partiets fraksjonsleder avviser at presidenten har mislykkes, men opposisjon ser på utviklingen som en seier.

Opposisjonspolitiker Myriam Bregman hevder overfor journalister at «dette betyr at de må starte helt på nytt».

Nylig kom det fram i en rapport fra OECD at Argentina er i enda større økonomiske vanskeligheter enn anslått. Inflasjonen ventes å skyte til værs og ende på 250,6 prosent i år, istedenfor det tidligere ventede 157,1 prosent.

Etter at han ble valgt på tampen av fjoråret har Milei og hans regjeringen blant annet devaluert pesoen med mer enn 50 prosent og kuttet subsidier på drivstoff og transport.