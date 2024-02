Migrasjonsekspert Islem Ghaarbi sier tallet er høyere enn noen gang tidligere i det nordafrikanske landet.

– 1313 mennesker døde eller forsvant utenfor kysten. Det er omtrent halvparten av alle døde og savnede migranter i Middelhavet i 2023, sier Ghaarbi, som jobber for Tunisias forum for sosiale og økonomiske rettigheter.

FNs migrasjonsorganisasjon IOM sier 2498 personer døde eller forsvant da de forsøkte å krysse det sentrale Middelhavet i fjor. Det er 75 prosent flere enn året før.

Tunisia og Libya er de to viktigste utreiselandene for migranter som legger ut på den farefulle ferden over havet mot Europa.