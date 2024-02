Israels forsvarsminister Yoav Gallant hevdet torsdag at israelske styrker hadde oppnådd sitt mål og nedkjempet Hamas-styrkene i Khan Younis, men det meldes fortsatt om angrep og harde kamper i byen.

Gallant opplyste også at de israelske bakkestyrkene nå vil rykke sørover til Rafah på grensa til Egypt, der over 1 million internt fordrevne har søkt tilflukt. Også der vil Hamas-styrkene bli nedkjempet, forsikrer han.

– De har ikke våpen, de har ikke ammunisjon. De har 10.000 drepte terrorister og 10.000 andre terrorister som er såret. Hamas har opplevd et alvorlig slag og er svekket, sa Gallant under et besøk hos israelske styrker i Khan Younis.

Over 27.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden oktober, 70 prosent av dem kvinner og barn.