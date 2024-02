Flere hundre demonstranter tok seg inn i bygningen på 22-årsdagen for britenes tilbakelevering av Hongkong. Det var en av de mest kaotiske hendelsene i massedemonstrasjonene mot et forslag til utleveringslov. Forslaget ble senere trukket.

Seks av dem som ble siktet etter demonstrasjonen, erklærte seg i fjor ikke skyldige i oppvigleri. Torsdag opplyser dommer Li Chi-ho at fire av dem, inkludert skuespiller Gregory Wong, er funnet skyldige. De to andre, reporterne Wong Ka-ho og Ma Kai-chung, er frikjent for oppvigleri, men dømmes for å ha tatt seg ulovlig inn i parlamentsbygningen.

Dommerne har varslet en skriftlig redegjørelse i løpet av dagen. Det er foreløpig ikke kjent hva straffen blir.