Polen, der flertallet av befolkningen er katolikker, har i dag en av Europas strengeste abortlover. Det er kun lovlig med abort i tilfeller av seksuelle overgrep, incest eller der svangerskapet truer kvinnens liv og helse.

– Et av lovforslagene vil gjøre det lovlig å avbryte et svangerskap fram til 12. uke, sier Anna Maria Zukowska, et av partiets folkevalgte, til AFP.

– Det andre lovforslaget vil avkriminalisere bistand til abort, legger hun til.

Lovforslagene ble lagt fram mandag, da Polens nye nasjonalforsamling møttes for første gang siden valget i oktober.