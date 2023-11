Det er ikke kjent hvorfor besøket har blitt avlyst, eller om det bare er utsatt.

Besøket ble kunngjort tidligere i november av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som sa at de to presidentene ville prøve å komme fram til et felles svar på krigen mellom Israel og Hamas.

Erdogan har framstått som en av den muslimske verdens mest uttalte kritikere av Israels angrep på Gazastripen, som ble iverksatt etter Hamas' angrep på Israel 7. oktober.

Iran er regnet som Israels erkefiende i regionen.