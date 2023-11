Den siste oppdateringen fra regjeringens pressekontor lørdag innebærer en økning på rundt 300 drepte palestinere sammenlignet med dagen før.

Blant de drepte er over 3300 kvinner, opplyser regjeringen. Rundt 30.000 er såret. Flere tusen sivile er i tillegg savnet eller begravd i ruinene.

I løpet av de første ukene av krigen kom helsedepartementet i Gaza by daglig med oppdaterte tall på drepte og sårede. Men etter at den israelske hæren den siste uka har rykket inn i Gaza by og blant annet tatt kontroll over sykehus, har det blitt vanskeligere for departementet å føre oversikt over ofre.

Helsedepartementet sier det er umulig med jevnlige oppdateringer som følge av manglende strømtilgang og brutte kommunikasjonslinjer. Dessuten har harde kamper forhindret arbeidet med å hente ut ofre fra ruinene.

De siste par dagene har i stedet Hamas-regjeringens pressekontor kommet med oppdaterte tall.

FN og andre uavhengige organisasjoner har beskrevet tallene fra helsedepartementet som troverdige.