IDF hevder israelske soldater drepte en rekke Hamas-krigere i angrepet i Shejaiya-distriktet, som Israel anser å være et av de siste gjenværende Hamas-kontrollerte områdene på Gazastripen.

De hevder også å ha ødelagt et av gruppens tunnelkomplekser i området. Israels forsvarsminister Yoav Gallant sa for noen dager siden at Hamas' kommandosenter i Shejaiya var omringet.

Israels opplysninger er ikke bekreftet av uavhengige kilder.