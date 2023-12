De pågrepne er mistenkt for å ha bånd til ekstremistgruppa IS, sier Tyrkias innenriksminister Ali Yerlikaya.

Yerlikaya sier at de ble pågrepet da politi og etterretning stormet adresser i ni ulike provinser, deriblant Istanbul og hovedstaden Ankara, tidlig fredag morgen.

I tillegg ble tre høytstående medlemmer av IS pågrepet i en annen aksjon, mistenkt for å ha planlagt et angrep på den irakiske ambassaden. Det skriver nyhetsbyrået Anadolu.

Det er foreløpig uklart hvilken nasjonalitet de pågrepne har.

Selv om IS ble territorielt nedkjempet i 2019, tar gruppen fortsatt på seg ansvaret for terrorangrep.

Gruppen har utført flere angrep i Tyrkia, inkludert på en nattklubb i Istanbul 1. januar 2017, der 39 mennesker ble drept.