U.S. International Trade Commission (ITC) har beordret stans i import og omsetning av Apple-klokker med slik teknologi innebygd, noe flere modeller siden 2020 har hatt.

Bakgrunnen for beslutningen er en klage fra selskapet Masimo som produserer medisinsk utstyr og som anklager Apple for brudd på patentrettigheter.

Ifølge Masimo har Apple lokket til seg ansatte fra dem for deretter å stjele teknologi selskapet tidligere har utviklet for å måle oksygennivået i blodet.

Masimo gikk tidligere i år rettens vei i California, men juryen greide ikke å bli enige om en kjennelse. Apple har på sin side saksøkt Masimo i Delaware.

Apple vant ikke fram med sitt forsøk på å få Biden-administrasjonen til å omgjøre ITCs beslutning om å forby import og omsetning, som dermed trådte i kraft andre juledag.

Selskapet opplyser at de nå har fremmet en anke på avgjørelsen ved føderale U.S. Court of Appeals.

– Vi er sterkt uenige i ITCs beslutning og utestengelsesordre, og vi gjør alt som trengs for å sikre at kunder i USA snarest mulig skal få kjøpe Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2 igjen, heter det i en kunngjøring fra Apple.

Apple var ved inngangen av året det norske oljefondets største enkeltinvestering med en bokført verdi på 209,7 milliarder kroner.