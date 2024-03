– Vi har fem til åtte år å gjøre det på. I løpe av denne perioden må vi begge et forsvarssystem mot raketter. Det er ikke noe alternativ, sier generalinspektør Carsten Breuer til Funke Mediengruppe.

Han mener at Russland vil være i stand til å føre krig mot Nato-land i løpet av fem til åtte år og at Tyskland da må kunne avverge et angrep.

Generalen sier at president Vladimir Putin ikke gjør noen hemmelighet av sin intensjon overfor Vesten. Han legger til at et angrep mot et Nato-land foreløpig er en tenkt verst-mulig-situasjon.

– Et angrep kan finne sted i mange former, alt fra hacking- og dataangrep til droner og raketter, sier forsvarssjefen i intervjuet som sto på trykk fredag. Han tar sterkt avstand fra tyske uttalelser om å gå med på en slags frossen konflikt i Ukraina av varig karakter.

– En slik situasjonen forutsetter at den godtas av begge parter. Det er knapt en eneste frossen konflikt i verden som ikke har blusset opp igjen. Den militære situasjonen i Ukraina gjør en frossen krig verken mulig eller ønskelig, sier general Breuer.