Forbundsdagen vedtok loven i februar, men saken måtte også behandles i Forbundsrådet, der det sitter representanter for delstatene.

En godkjennelse her var ikke formelt nødvendig, men politikerne i kammeret kunne ha bedt om ytterligere utredning og forsinket innføringen av loven. Det valgte de ikke å gjøre.

Det blir heretter lov for voksne å ha inntil 25 gram cannabis på seg og opptil tre planter hjemme. Vedtaket beskrives som en utvannet versjon av det opprinnelige forslaget.

På et senere tidspunkt, trolig til sommeren, skal det også bli mulig for voksne tyskere å kjøpe cannabis i klubber som har lisens for salg.

Bruk av cannabis skal fortsatt være forbudt på skoler, sportsarenaer og innenfor 100 meter av disse.

Tyskland blir det tredje landet i Europa som legaliserer cannabis til eget bruk etter Luxembourg og Malta.