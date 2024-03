De to møttes også tidligere i uka, og Biden har sagt at han er enig i Varadkars oppfordring om at det må inngås en våpenhvile på Gazastripen så fort som mulig.

Det er imidlertid uenighet mellom den irske regjeringen og Biden-administrasjonen på flere punkter, påpekte Varadkar lørdag. Han sa at han har gjort det «veldig klart» til Biden at Israels vedvarende krigføring på Gazastripen ikke er selvforsvar.

På spørsmål om den amerikanske våpenforsyningen til Israel, sa Varadkar at «det er noe vi ikke er enige i, men den amerikanske regjeringen er en suveren regjering, og den tar sine egne avgjørelser».

Han la til at USA jobber svært hardt med å få på plass en våpenhvile.

– Det viktigste og den mest presserende tingen er å få en våpenhvile så drepingen kan ta slutt, gislene kan få dra hjem og mat og medisiner kan komme fram til menneskene som trenger det i Gaza, sa Varadkar om hva han mener må skje på Gazastripen.

– Når det skjer, håper vi at det blir mulig å få i stand en mer permanent våpenhvile, la han til. Søndag skal Varadkar gi Biden en bolle med trebladet kløver, Irlands nasjonalsymbol, som del av en langvarig St. Patrick's Day-tradisjon.