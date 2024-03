Helsemyndighetene har tidligere anslått at over 70 prosent av ofrene er barn og kvinner. Det er også fryktet at mange fortsatt ligger døde under ruinene, som har blitt forårsaket av hyppige luftangrep.

Det siste døgnet er rundt 149 drept og 300 såret, opplyser departementet.

Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men FN har konkludert med at dødsfall fra palestinske helsemyndigheter har vært troverdige i tidligere konflikter.