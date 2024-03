Kroatiske medier melder at de 143 representantene som var til stede, både fra regjeringspartiet og opposisjonen, stemte for forslaget om oppløsning.

Det neste parlamentsvalget skulle etter planen holdes til høsten.

Kritiske røster hevder at den vestlig orienterte statsministeren har framskyndet valget fordi han frykter at oppslutningen om det regjerende sentrum-høyre-partiet HDZ er i ferd med å dale.

Plenkovic er i det siste utsatt for kraftig kritikk for sin justispolitikk og for sin håndtering av mediene. Han styrer med et svært tynt flertall i nasjonalforsamlingen.

Det er ikke fastsatt noen dato for nyvalget. Det kan tidligst bli holdt 14. april og senest 12. mai. Det er den russiskvennlige presidenten Zoran Milanovic som har siste ord.