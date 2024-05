Tilhengere av innstrammingen sier den vil beskytte kvinner mot å bli presset til å ta abort. Flere leger sier på sin side at det blir vanskeligere for dem å skrive ut mifepriston og misoprostol, som også brukes til annen viktig behandling innen reproduktiv helse. Det kan føre til forsinkelser i behandlingen.

Torsdagens innstramming innebærer blant annet at leger trenger en ekstra lisens for å skrive ut legemiddelet. Det skal oppbevares på spesifikke lagre, som kan befinne seg langt fra klinikker på landsbygda.

Besittelse av abortpillene uten korrekt dokumentasjon kan gi store bøter og fengselsstraff.

Det er ventet at guvernøren vil godkjenne den nye loven i delstaten, som allerede har et tilnærmet totalforbud mot abort. Det er ventet at andre delstater kan følge etter Louisiana med tilsvarende lover.

Både mifepriston og misoprostol er godkjent av det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA. De benyttes blant annet til behandling etter spontanabort, for å sette i gang fødsel og for å hindre blødninger. Misoprostol er også godkjent for behandling av magesår.